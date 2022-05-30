Yasak avlananlara gece baskını

Malatya’da su ürünleri yasak avcılık denetimleri çerçevesinde, yasak avcılıkta kullanılan 3 bin metre ağ ve bot ele geçirildi.

Su ürünleri yasak avcılık denetimleri çerçevesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri ile Jandarma görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen gece denetiminde, Yazıhan Medik Barajında yasak avcılıkta kullanılan 3 bin metre ağ ve bot ele geçirildi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerde yasak avcılıkta kullanılan 3 bin metre ağ ve bot ele geçirildiğini bildirdi. Çelik, "İlimiz iç sularında 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasak olmasından dolayı ekiplerimiz tarafından gece-gündüz, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere özverili bir şekilde denetimlerimiz sürdürülmektedir. İlçe Müdürlüklerimiz ve Jandarma Komutanlıklarımız ile beraber etkili ve sürekli denetimler yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz rutin denetimlerde Yazıhan Medik Barajında yasak avcılıkta kullanılan 3 bin metre ağ ve bot ele geçirildi. Bu denetimimizde bizlere eşlik eden Yazıhan Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür ederiz" dedi.