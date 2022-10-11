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Yaralı şahin tedavi altına alındı

MALATYA (İHA) – Malatya’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, koruma altına alındı.

MALATYA 11.10.2022, 16:53
Yaralı şahin tedavi altına alındı

MALATYA (İHA) – Malatya’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, koruma altına alındı.

Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesinde yaralı halde bir şahini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yaralı şahini ilk müdahalesinin ardından Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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