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Yaralı dağ keçilerine jandarma şefkati

Malatya’da jandarma görevlileri tarafından yaralı bulunan 2 dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

MALATYA 07.06.2022, 11:29
Yaralı dağ keçilerine jandarma şefkati

Malatya’da jandarma görevlileri tarafından yaralı bulunan 2 dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Mahallesi ve Darende İlçesi Yukarıpınar Mahallesinde, Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında, devriye personeli tarafından 2 adet yaralı dağ keçisi bulundu. Yaralı dağ keçilerinin tedavilerin yaptırılması ve tekrar yaşam alanlarına bırakılmaları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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