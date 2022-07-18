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Yaralı baykuş ve sincap koruma altına alındı

Malatya’da yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ile sincap koruma altına alındı.

MALATYA 18.07.2022, 20:44
Yaralı baykuş ve sincap koruma altına alındı

Malatya’da yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ile sincap koruma altına alındı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde yaralı kulaklı orman baykuşu ile bir sincap gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı baykuş ile sincap koruma altına alındı. Kulaklı orman baykuşu ile sincabın bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

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