Yaka GES’te 1. etap çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi’nde yaptırılan Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmalarının 1. etabı tamamlandı. GES santrali bir ay içerisinde tamamlanacak.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, artan enerji maliyetlerini en aza indirme adına Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmalarına devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve birinci etap çalışmaları tamamlanan GES tesislerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden bilgiler aldı. İnceleme gezisine Gürkan’ın yanı sıra, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün kendi imkanlarıyla çalışmalarını yaptığı bildirilen, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde toplamda 10 MW (1 MW = 1.7 milyon KWh) gücündeki tesisin ilk etap çalışmaları tamamlandı. İkinci etap çalışmalarıyla birlikte tesisin tam kapasite çalışmasıyla 17 milyon KWh elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

GES tesisiyle ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla beraber yaklaşık 122 dönümde 6 Megawatt (MW), 1 MW’lık çatı enerjisi, 2 MW’lık HES ile toplamda 10 MW’lık enerjiyi Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları çerçevesinde hayata geçireceğiz. Güneş enerji santralimiz MASKİ’nin yüzde 30’luk enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Yine Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla güneşi verimli olan Arapgir ilçemizde de 400 dönüme yakın yerin tahsisini aldık. Arapgir’de de çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıllar içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ’nin enerjiyle ilgili bir problemi olmayacak. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün kendi ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan GES’te incelemeler yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “GES tesisimizin bulunduğu alan 122 dönümlük bir alan ve bu alanda yaklaşık 10 MW’lık enerji üretimi gerçekleştirilecek. Şu anda 6 MW’lık sistemin hazır olduğunu kalan 4 MW’lık kısmında en kısa sürede tamamlanarak, 10 MW’lık enerji gücünün MASKİ’nin elektrik ihtiyacının yüzde 30’dan fazlasını karşılaması planlanmaktadır. GES santralimiz önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanacak. Diğer taraftan da Arapgir’de ihdas edilen 400 dönümlük bir alan içerisinde 20-30 MW’lık enerji temin edilince, MASKİ’nin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının da tamamının finansmanı sağlanmış olacaktır. Yapılan çalışmalardan dolayı bütün çalışanları tebrik ediyorum. Yatırımlarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.