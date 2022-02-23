Yabancılara Türkçe eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) bünyesinde 8’incisi düzenlenen ve 50 saat teori, 30 saat uygulama dersleri olarak planlanan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” pandemi koşulları gereği çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesinde düzenlenen programda 30 katılımcı yer aldı. Program, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem’in katıldığı açılış oturumu ile başladı. Programda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yöneticileri ve alan uzmanları, Türkçenin öğretimi, Türk kültürünün tanıtılması ve öğretim elemanı istihdamına yönelik çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın kapanış oturumunda TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi TÖMER’in faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Erdem, kursiyerlerin uygulama derslerini de başarıyla tamamlamaları durumunda kurs takvimine göre düzenlenecek bir törenle sertifikalarını alabileceklerini belirtti.