Voleybol Kadınlar 2.Lig 16. grupta Malatya’yı temsil eden Galip Demirel Spor Kulübü, iki gün içinde yaptığı ikinci maçını da kayıpsız kapattı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galip Demirel Spor Kulübü, 11. hafta maçında, Hakkari Kapalı Spor Salonunda konuk olduğu Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Oldukça üstün bir performans sergileyen Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, 25-3, 25-11 ve 25-11’lik sonuçlanan setler neticesinde Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Voleybol takımını set vermeden mağlup etti.

Galip Demirel Spor Kulübü, bu galibiyetle grupta yenilgisiz liderliğini sürdürürken, 12. hafta karşılaşmasında 18 Aralık 2022 Pazar saat 15.00’de Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda Batman Eğitim Spor Kulübü ile karşılaşacak. Pazar günü Malatya’da oynanacak karşılaşma öncesi, yönetim, teknik kadro ve sporcular, Batman maçına Malatya’da ki tüm sporseverleri beklediklerini belirttiler.