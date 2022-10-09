Voleybol 2.Ligi

Bayanlar Voleybol 2.Liginde mücadele eden Malatya temsilcisi Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, ilk maçında Hakkarispor Sportif Faaliyetlerspor Bayanlar voleybol takımını set vermeden kazandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez spor salonunda oynanan müsabakada taraftarlar Bayan voleybol takımını yalnız bırakmadı. Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Milli Eğitim İl Müdiresi Hatice Özdemir, Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililerin de izlediği Bayanlar Voleybol 2.Liginin ilk hafta müsabakasında ev sahibi Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Hakkari temsilcisi Hakkarispor Sportif Faaliyetlerspor Bayanlar voleybol takımını 3-0 mağlup etti.