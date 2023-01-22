Voleybol 2. Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, play-off yolunda kendi salon ve seyircisi önünde Kilis Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti.

Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda oynanan Malatya Büyükşehir Belediyespor- Kilis Gençlikspor müsabakası ev sahibi takımının üstün oyunuyla 3-1 sonuçlanarak ev sahibi takım play-off yolunda önemli mesafe kat etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Abdülkadir Ekici, yaptığı açıklamada, "Bu hafta kendi sahamızda 1. Lig play-off yolunda rakibimiz Kilis Gençlikspor ile ya devam, ya tamam maçına çıktık. Çok şükür karşılaşmayı rakibimize bir set vererek 3-1 aldık. Oynadığımız bu önemli müsabakaya ilgi gösteren tüm taraftarlara ve ayrıca bu müsabakada bizi yalnız bırakmayan Galip Demirel Voleybol takımını yöneticilerine ve sporcularına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.