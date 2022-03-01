Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya Kubbe dağında seyir halindeki yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Malatya’nın Pütürge ilçesi karayolundaki Kubbe dağı mevkiinde eşya yüklü kamyon, virajı alamaması sebebiyle devrildi. Devrilme sonucunda aracın şoförü yaralı olarak kurtuldu. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralandığı belirlendi.

Sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.