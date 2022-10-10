Verimlilik çalışmaları “AD Scientific Index 2023” te

Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinin verimlilik çalışmaları “AD Scientific Index 2023” tablosunda yer aldı.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Toplam dokuz parametrenin kullanıldığı “AD Scientific Index”, bireysel bir bilim insanının “Tarım ve Ormancılık, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, İşletme ve Yönetim, Ekonomi ve Ekonometri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Felsefe, İlahiyat, Hukuk, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler” gibi toplamda 11 kategoriye göre sıralamasını gösterir. 256 şube, 19 bin 300 kurum, 216 ülke, 10 bölgede Google Scholar’daki H-indeks ve i10-indeks puanlarına ve atıflara dayalı olarak bilim insanlarının toplam ve son beş yıllık verimlilik katsayılarını göstermektedir.

Üniversitemiz akademisyenlerine ait “AD Scientific Index 2023” sıralaması tabloda yer almaktadır. Çalışmalarıyla sıralamada başarı gösteren akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada “AD Scientific Index 2023” hakkında bilgiler aktarılıp, “ Bilim insanlarının, bilimsel performanslarının ve üretkenliklerinin katma değerine dayalı bir sıralama ve analiz sistemi olan AD Scientific Index Prof. Dr. Murat Alper ve Doç. Dr. Cihan Doğer tarafından oluşturulmuştur. AD Scientific Index, bir üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının başarı sıralamasını, toplam H-indeks ve i10-indeks değerleri ile birlikte diğer atıf sayılarını referans alan ve dünya sıralamalarında yüzde 2’lik ve yüzde 10’luk dilimleri içeren bir sıralama sistemidir” denildi.