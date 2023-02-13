Van, Malatya’nın yaralarını sarmak için çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Van’dan deprem bölgesi Malatya’ya giden ekipler, depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Van, Malatya’nın yaralarını sarmak için geceli gündüzlü çalışma yürütüyor. Van Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda her alanda vatandaşlara dokunan ekipler, kadın ve çocukların da tüm ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ilk olarak bölgedeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ederek yardımları bu yönde ulaştırıyor. Başta çadır kentler olmak üzere barınma alanlarında kalan kadın, bebek ve çocukların ihtiyaçlarını yerine ulaştıran Van ekiplerine teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günlerinde aşılacağını ifade etti.