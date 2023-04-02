Van ekibi, Malatya’da 7 bin 300 kamyon hafriyat taşıdı

Malatya’da yaşanan depremin izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürüten Van ekibi, 7 bin 300 kamyon seferiyle enkazlardan çıkan hafriyatı il dışına taşıdı.

Deprem bölgesi Malatya’da Van Valiliği koordinasyonunda Van’dan gelen ekipler depremin izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Depremden hemen sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya’ya görevlendiren Vali Ozan Balcı koordinesinde Van ekipleri depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Deprem sonrası Van’dan bölgeye gelen ekipler bir yandan arama-kurtarma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da depremden etkilenen vatandaşlara yaşam malzemelerini hızla ulaştırdı.

Depremin yaralarının sarılmasının yanında Van ekipleri depremin izlerini silmek ve yaşamın normale dönmesi için de yoğun çaba gösterdi. Malatya’da şehir merkezindeki en büyük bina enkazları Van ekibi tarafından kısa sürede kaldırıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri ile ilçe belediyelerinden ekipler tarafından 197 daire enkazı, 38 iş yeri enkazı kaldırıldı.

Bu çalışmalarda 164 personel, 9 ekskavatör, 8 loder, 54 kamyon, 6 lowbed tır, 2 arazöz ile 7 bin 300 kamyon seferi ile enkazlardan çıkan hafriyat il dışına taşındı.