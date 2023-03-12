Van Büyükşehir Belediyesinden konteyner kentte ücretsiz internet hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Malatya’daki Beydağı konteyner kentte kalan depremzedeler için ücretsiz internet erişimi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da Van Valiliğinin koordinesinde kurulan 2 bin konteyner kapasiteli Beydağı Konteyner Kent’te ücretsiz wifi hizmeti verilecek. Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri, konteyner kentin genelinde depremzedelerin kullanımı için 50 noktaya access pointler yerleştiriyor. Özellikle uzaktan eğitim ve diğer alanlarda kullanılacak olan güvenli internet, 1 Mbps hızında fiber bağlantı olacak. Beydağı Konteyner Kent’inde yaşayan depremzede vatandaşlar, "wifi.van.bel.tr" üzerinden erişime açılacak internete, TC Kimlik numaralarıyla doğrulama yaparak giriş yapabilecek.

İnternet hizmetinin kısa sürede vatandaşın kullanımına sunulacağı bildirildi.