Vali Şahin’den gençlere kitap tavsiyesi

Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin, gençlere kitapları anlayarak okumaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sezai Karakoç Anısına Mişmiş Park fuar alanında düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret ederek yayınevi yetkilileri, yazarlar ve fuarı ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Şahin, kitap fuarında stantları tek tek dolaşarak yayın evi yetkilileri ve yazarlarla ile fuar hakkında sohbet etti. Stantları ziyareti sırasında kitap araştıran, beğendiği kitapları inceleyen ve kitap alış verişi yapan öğrenci, veli ve vatandaşlarla da sohbet eden Şahin, Kitap fuarı hakkında görüş ve önerileri de dinledi.

Öğrencilerle ve isteyen vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektiren Şahin, öğrencilere kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Şahin, gençlere kitapları severek ve anlayarak okumaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Şahin fuar gezisinin bitiminde Yerel Tv ve Radyoların ortak canlı yayınına konuk olarak fuarla ilgili değerlendirme de bulundu.