Vali Baruş’tan yılbaşı uyarısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid-19 vaka ve hasta sayısında il genelinde önemli oranlarda azalma görüldüğünü belirterek, “Lütfen, yılbaşında aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri yapmayalım. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadelede alınan tedbirlere uymada gösterdiğiniz hassasiyet sonucunda Covid-19 vaka ve hasta sayısı ilimiz genelinde önemli oranlarda azalma gösterdi. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edelim. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınması salgının yayılımım artırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Baruş, “Lütfen, yılbaşında aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri yapmayalım. Hastalığın tekrar bizi esir almasına, yakınlarımızın hastaneye düşmesine ve sevdiklerimizin hayatını kaybetmesine müsaade etmeyelim. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım" şeklinde konuştu.