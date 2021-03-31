Vali Baruş’dan kırmızı uyarı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde Malatya’nın tekrar çok yüksek riskli iller arasında yer alması endişeye yol açıyor. Vali Aydın Baruş, vatandaşları uyararak, Covid-19 kurallarına uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 20-26 Mart tarihleri arasında Malatya’da yüz binde 283.32 kişi olarak kayıtlara geçen rakamlar Malatyalıları endişelendiriyor. Vali Aydın Baruş, Malatya’nın bir önceki dönem gibi tekrar kırmızı kategoride yer alması üzerine sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Baruş yaptığı açıklamada, “Yeni Risk Haritasında Malatya Çok Yüksek Riskli İller arasında. Vaka ve hasta sayımızda her gün yüksek oranlarda artış var. Hastalığın bulaşma riski yükseldi. Daha dikkatli olmak zorundayız. Unutma: Temizlik-Maske-Mesafe” dedi.