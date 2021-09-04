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Vali Baruş’dan ikinci doz aşıda da başarı talebi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sonrasında Malatya’nın ilk doz aşılama oranında yüzde 75’i aşarak Mavi bölgeye dahil olması memnunlukla karşılanırken, Malatya Valisi Aydın Baruş, aynı başarının ikinci doz aşıda da gösterilmesini istedi.

MALATYA 04.09.2021, 13:39
Vali Baruş’dan ikinci doz aşıda da başarı talebi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sonrasında Malatya’nın ilk doz aşılama oranında yüzde 75’i aşarak Mavi bölgeye dahil olması memnunlukla karşılanırken, Malatya Valisi Aydın Baruş, aynı başarının ikinci doz aşıda da gösterilmesini istedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin önlenmesi için uygulanan aşıda Malatya, ilk doz aşılamada sarı kategoriden mavi kategoriye yükseldi. Malatya’nın ilk doz aşılama oranında yüzde 75’i aşarak Mavi bölgeye dahil olması memnunlukla karşılandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, aşı konusunda duyarlı olunmasını isteyerek, “ Malatya’mız ilk doz aşılama oranında yüzde 75’i aşarak Mavi bölgeye dahil oldu. Malatya çok daha yükseklere layık. Bundan sonra da duyarlılığımızı devam ettirelim. İkinci doz aşılamada da aynı başarıyı gösterelim” ifadelerine yer verdi.

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