Vali Baruş, koltuğunu 4’inci sınıf öğrencisi Sude’ye devretti

Malatya Valisi Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Sude Baştürk’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve Suluköy Kahramanlar İlkokulu Müdürü Ahmet Emerce ile birlikte valilik makamına gelen 4. sınıf öğrencisi Sude Baştürk’e Vali Baruş temsili olarak valilik koltuğunu devretti. Küçük, dilek ve temennileri için Vali Baruş’a teşekkür ederek, “Bugün burada olmak benim ve benim gibi bütün çocuklar için onur vericidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Vali Baruş, küçük Vali Baştürk’e kitap seti hediye etti.