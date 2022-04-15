Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Tarsim Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ile geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle hasar gören kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Aynı mahallelerde bazı bahçelerin ciddi zarar aldığı gözlemlenirken, bazı bahçelerin çok az hasar aldığı görüldü. Kayısı üreticileri ile görüşen Vali Baruş, öncelikle sigorta yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Yeşilyurt İlçesine bağlı Yaka Mahallesindeki incelemelerde açıklamalarda bulunan Vali Baruş “Don olayı nedeniyle Kayısı bahçelerimizi inceliyoruz. Son yaşanan don olayının etkili olduğunu görüyoruz. Bazı bahçelerimizde hasar oranımız çok yüksek. Dallardaki çiçeklerde dökülme oranı da çok yüksek. Biraz önce ziyaret ettiğimiz bir diğer bahçede ise hasar oranımız çok düşük ve meyve bağlama oranımız çok yüksek. Dolayısıyla bölge bölge değişen hasar oranları var. Şu an da İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ekipleri sahada, tespit çalışmalarını yapıyorlar. Hasar oranı genel değerlendirmenin ardından belli olacak, onu beklemek lazım. Hasar oranının açıklanmasını beklemeden vatandaşlarımızı yanlış yönlendirici sağlıksız açıklama yapmamamız lazım. Hasar gören bahçelerimizin sigortalı olanlarda Tarsim gerekli tespitleri yaptıktan sonra sigorta bedellerini ödeyecek. Tarsim’in saha tespit çalışmaları yarın itibari ile başlayacak. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Onların da önümüzdeki pazartesi-Salı günü genel bir bilgi edinecek şekilde neticelenmesini bekliyoruz. Ardından daha sağlıklı açıklamalar yapabiliriz. Bundan etkilenen tüm kayısı üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Malatya genelindeki kayısı üretimine ilişkin tahminler önümüzdeki günlerde belli olacaktır” dedi.

İl Tarım Müdürü Tahir Macit da, dondan zarar gören alanlarda incelemeyi 10 günde bitirmeyi planladıklarını belirterek, “İlimizde 13-14 Nisan tarihlerinde gece meydana gelen don nedeniyle bazı bölgelerimizde hasar meydana geldi. Aynı gün il ve ilçe müdürlüğümüzde görevli teknik elemanları sahaya göndererek çalışma başlattık. İlçe görevlilerimiz Afet Bilgi Formu esas olmak üzere mahalle bazlı çalışma yapıyor. İl Müdürlüğümüz ekipleri ise sahada rapora dayalı çalışmalar yapıyorlar. Genel bir tarama yapıp, zarar oranlarını yaklaşık olarak bildirecekler. Kesin rakamlar, Afete dayalı çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkacak. Tüm saha çalışmasını saha genişliği nedeniyle 10 gün civarında bitirmeyi hedefliyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam ediyor, çalışmalarımız sonuçlanınca kamuoyuna bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarsim Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ise yapmış olduğu konuşmasında “Eksperlerimiz yarından itibaren çalışmalara başlayarak 14 gün içerisinde hasar tespiti yapacaklar. Bu anlamda üreticilerimizin sıkıntıları olmasın. Geçmiş olsun” diye konuştu.