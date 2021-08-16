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Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Malatya’da ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

MALATYA 16.08.2021, 10:41
Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Malatya’da ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmada, 66 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 6 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek,1 adet kesici alet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 25 TL ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 kişi, TCK 188 maddesinden işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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