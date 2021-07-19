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Uygur, Türkiye Şampiyonu olarak döndü

Malatyalı Karateci Fatma Uygur, 21 yaş altı bayanlar artı +68 kg"da Türkiye Şampiyonu oldu.

MALATYA 19.07.2021, 11:49
Uygur, Türkiye Şampiyonu olarak döndü
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Malatyalı Karateci Fatma Uygur, 21 yaş altı bayanlar artı +68 kg"da Türkiye Şampiyonu oldu.

12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 56 ilden bin 881 sporcunun iştiraki ile Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Karete Şampiyonası’na katılan Malatyalı Karateci Fatma Uygur 21 yaş altı bayanlar artı +68 kg’da Türkiye Şampiyonu olarak memleketi Malatya’ya döndü.
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