Ürettiklerini kendileri satacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sümer Park içerisinde bulunan 14 dükkânın tadilatını tamamlayarak üretici ile vatandaşı buluşturacak ‘Üretici Pazarı’ projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlandığı dükkânlarda bazı ilçeler, ilçeleriyle özdeşleşmiş ürünlerini getirerek teşhir ve satışına başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucunda kurulan “Üretici Pazarı”, üretici ve tüketiciyi aracısız bir şekilde bir araya getiriyor. Malatya sınırları içerisinde üretilen her ürünün yer alacağı ve ilçelerin kendi kültürlerini tanıtabilecekleri bir etkileşim alanı yapılan çalışmalar sonucunda Malatya’ya kazandırılmış oldu.

Her ilçe, kendisine tahsis edilmiş yaklaşık 15 -20 metrekare kapalı ve açık satış teşhir alanlarında kendi sınırları içerisinde üretmiş oldukları tarımsal ürünleri, el işleri ve işlenmiş gıda gibi ürünlerini vatandaşların beğenisine sunmuş olacaklar. ‘Üretici Pazarı’ projesi üretici ve tüketicileri bir araya getiren ve bire bir ilişkiye dayalı olan bu model üreticiye değer katacak. Üretici pazarının kurulması, üreticilerin ellerinde çıkan bu ürünlerin kıymetinde karşılık bulmasına, tüketicinin nitelikli yerel ürünlere ulaşım kolaylığına ve kır-kent arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimin sağlanmasına hizmet edecek.

Haftanın 7 günü hizmet verecek ‘Üretici Pazarı’ ürünlerin satışı ve teşhiri dışında söz konusu pazar alanında yer ayrılmış etkinlik alanının varlığı ile ilçelerin kendi kültürlerini etkinliklerle tanıtabilmelerine imkân tanıyacak.

‘Üretici Pazarı’ diğer tüm ilçelerin de pazarda yerlerini almaları ile birlikte tam anlamıyla hizmete geçerek vatandaşların hizmetine girmiş olacak.