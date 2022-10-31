Üretime katkı için üreticilere buğday tohumu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 217 üreticiye 90 bin kilogram buğday tohumu dağıtımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde "Battalgazi’de Buğday Üretiminin Arttırılması Projesi" uygulanıyor.

Proje çerçevesinde 217 üreticiye toplam 90 bin kilogram buğday tohumu teslim edilmeye başlandı. Battalgazi İlçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Basri Hacıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, teknik personeller ve üreticiler katıldı. Törende yaptığı konuşmasında projeyle ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “İlçeye uyumlu, sertifikalı Kızıltan-91 buğday tohumlarını kullanmak ve yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla çalışma başlatıldı. Birim alandan daha fazla verim elde etmek ve küçük aile işletmelerinin gelirini arttırmak, bölge üreticilerinin yeni tohum kaynaklarına ulaşımını sağlamak, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Proje çerçevesinde alınan buğday tohumluğunun yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 21,4’ü Battalgazi Belediyesi bütçesinden hibe olarak, yüzde 28,6’sı ise çiftçi katkısı olarak gerçekleştirilmiştir. Dağıtım sonrası yaklaşık 4 bin 100 dekar alanda ekim işlemi gerçekleştirilecek olup, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak hasat işlemi sonrası tahmini bin 845 ton ürün beklenmektedir" dedi.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar yaptığı konuşmasında, "İlçemiz başta kayısı ve hayvancılık olmak üzere lokomotif ilçelerden biridir. Bilindiği gibi son zamanlarda tarımsal girdilerde bir artış var. Bakanlığımız girdi desteği konusunda önemli adımlar atıyor. İlimizde de İl Müdürlüğümüzün ve İlçe Müdürlüğümüzün çalışmalarını takdirle izliyoruz. Belediyemizin katkıları da çok değerli. İnşallah bu tür destekleri artırarak üreticilerimize daha fazla destek oluruz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Milli savunma ve strateji bir ülkenin nasıl olmazsa olmazıysa, tarım da ülkemiz ve dünya için aynıdır. Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Mehmet Hasdemir Beye buradan teşekkür ediyorum. Talepte bulunduğumuzda bizi kırmayarak hemen desteğini sağladı. Bu yıl 4 bin dekar için bu desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki seneye daha erken davranarak inşallah bu desteği 40 bin dekar için sağlamayı amaçlıyoruz. Geçenlerde yeni Tarım Bakanımız Malatya’ya geldiğinde ilimiz tarımı hakkında istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımıza da kayısının Malatya için stratejik bir ürün olduğunu ve devletin elinin devamlı üzerinde olması gerektiğini belirttik. Bu tohumlarının ekilişi konusunda İl Müdürümüzün de belirttiği gibi sulak alanlara ekilişi sağlarsak, kurak dönemlerde sulama imkanı olur ve üretim artar. Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye katılan üreticilere tohumları teslim edildi.