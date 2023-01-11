Üreticilere seyyar süt sağım makinesi

Malatya’da süt üreticilerine, yüzde 70 Doğu Anadolu Projesi (DAP), yüzde 30 da çiftçi katkılı proje çerçevesinde Seyyar Süt Sağım Makinesi dağıtımına başlanıldı.

Akçadağ İlçesinde "Küçük Aile İşletmelerinde Seyyar Süt Sağım Makinesi Projesi" çerçevesinde 135 üreticiye çift başlıklı 40 litre kapasiteli süt sağım makinesi dağıtıldı. Yapılan dağıtım törenine, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, teknik personeller ve üreticiler katıldı. Dağıtım töreninde konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, süt hayvancılığını geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Çolak, "Akçadağ İlçemizin hazırlamış olduğu küçük aile işletmelerinde seyyar süt sağım makinesi projesi makine dağıtım töreni çerçevesinde bu projeyi hazırlayan başta İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze, ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi Doğu Anadolu Projesi Kalkınma Daire Başkanlığıyla birlikte hazırladılar. Yüzde 70 DAP’a ait, yüzde 30’da çiftçi katkılı bir projemiz . Bu projemizin toplam bütçesi 780bin TL. Toplamda 135 üreticimiz bu projeden faydalanacak. Bunu belirlerken İlçe Müdürlüğümüz çalışmalarında en az 2 baş en fazla 10 baş büyük baş hayvanı olan üreticilerimiz faydalandırıldı" dedi. Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün de, "Bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bir proje için bir aradayız. İl Müdür Yardımcımızın teknik detaylarıyla bahsettiği gibi bu yapılan dağıtımın sizlere, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan İlçe Tarım ve Orman Müdürüme ve tüm personellerine teşekkür ediyorum. Yapılan dağıtımın üreticilerimize, çiftçilerimize herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra üreticilere teknik personeller tarafından makine dağıtımı yapıldı.