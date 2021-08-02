Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Malatya daveti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan ve tercih yapacak olan öğrencileri tebrik ederek öğrencilerin tercihlerini Malatya’ya yapmaları konusunda davette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS sonuçlarının ardından öğrencilerin tercih heyecanı başladı. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerinin yeni öğrencileri de yapılacak olan tercihler sonunda belli olacak. Bu doğrultuda tercih döneminde Malatya’da bulunan üniversiteleri tercih etmek ve Malatya’ya öğrencileri davet etmek için çağrıda bulunan Başkan Gürkan, Malatya Türkiye’de segment noktasında Büyükşehirler arasında en güzel şehirlerden bir tanesi dedi.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “ Özellikle Malatya’ya dışarıdan gelen insanlarımızın ilimizi çok farklı gördükleri ifadelerine şahit oluyoruz. Temizliğiyle, düzeniyle, yollarıyla, kavşaklarıyla, yeşil alanlarıyla ve hizmet alanlarıyla ilgili hakikaten Malatya bugün Türkiye’de en önde olan bir ilimiz. Cumhurbaşkanımızın özellikle belediye çalışmaları ve hizmetleri noktasında Malatya’yı örnek vermesi tesadüfi bir örnek değildir. Malatya bugün Türkiye’nin her tarafında konuşulan bir ildir. Hizmetlerle birlikte, çalışanlarımızla birlikte Türkiye nezdinde Malatya’nın göz doldurması, son süreç içerisinde Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması, Malatya’mızda önemli okullarımızın olması, sosyal donatılar anlamında bütün öğrencilerimize cevap verebilecek sosyal altyapının olması önemli.

Malatya’da özellikle Türkiye genelindeki öğrencilerimizin üniversite okuma anlamında Malatya’yı tercih etmeleri kendilerinin hem eğitim öğretim, hem de sosyal çevrelerinin genişlemesi anlamında ve üniversite kampüs hayatını dolu dolu yaşamaları anlamında önemli bir potansiyele sahibiz. İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerimizin kampüsü de doğayla iç içe, yeşille mütenasip bir şekilde. Eğitim kalitesi ve fiziki yapılarıyla iki üniversitemizde göz dolduran yapılara sahip. Bu anlamda YKS’de başarılı olmuş öğrencilerin Malatya’da bulunan okulları tercih etmeleri okuma standartlarının yükselmesi anlamında hem de şehrin güzelliğini görme ve şehrin değerleriyle de aynı zamanda dışarıdan bir eğitim alma fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca Malatya’nın dışarıdan ilimize gelenler açısından çok ekonomik bir il olduğunu da ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizin tercihlerini İnönü ve Turgut Özal Üniversitemize yapmalarının kendileri açısından faydalı olacağına inandığımı belirtmek istiyorum. Şimdiden huzur şehri Malatya’mızı tercih edecek olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.