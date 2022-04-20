Üniversite öğrencilerinin yamaç paraşütü heyecanı

Malatya’da gerçekleştirilen yamaç paraşütü kursuna katılan 14 öğrenci, gerçekleştirilen etkinlikte uçuş yapmanın heyecanını yaşadı.

Malatya İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu ile Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi öğretmenlerinin ve Havacılık Topluluğu’nun yeni pilot adaylarının ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde kursa katılan 14 yeni pilot, 50’den fazla uçuş gerçekleştirerek, uçmanın heyecanını yaşadı.

Yamaç paraşütü etkinliği, kursiyerlerin sertifikalarını almasıyla sona erdi.