Üniversite öğrencilerine zararlı alışkanlık uyarısı

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, boş zamanlarını olumlu etkinliklerle geçirerek sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan topluluklara üye kaydı için stant açıldı.

Mediko Sosyal Meydanı’nda yeni üyelerin kayıtlarının alınmasıyla topluluklar sosyal faaliyetlere başlayacak. İnönü Üniversitesi topluluklarının kuruluş amaçları hakkında bilgi aktaran Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Doğukan Mengi, topluluğun kurulma amacının öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, doğal çevreyi göstermek olduğunu söyledi. Elektrikli Araç Teknolojileri Topluluk Başkanı Ahmet Can Altun da, tasarladıkları Voli Robotu’nun Samsun’da finale kaldığını belirterek, hedeflerinin İnönü Üniversitesini uluslararası alanda temsil etmek olduğunu vurguladı. Engelsiz İnönü Topluluğu Başkanı Mustafa Bal ise üniversite de bulunan 113 tane engelli öğrencinin üniversitede yapılan etkinliklere katılım sağlayamamasına dikkat çekerek, topluluğun amaçlarından birinin de engelli öğrencileri üniversiteye kaynaştırmak olduğunu söyledi. İzcilik Topluluğu Başkanı Zehra Deveci de, üniversiteli gençlerin doğada vakit geçirebilmesini ve yapılan etkinliklerde kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarına dikkat çekti.

Üniversitedeki öğrencilere değişim programları hakkında bilgi vermek için topluluğu kurduklarını söyleyen Değişim Programları Topluluk Başkanı Hüseyin Furkan Koca “Amacımız, Worken, Travel, Erasmus Mevlana ve Farabi gibi değişim programları hakkında üniversite öğrencilerimizi bilgilendirmektir. Bu programlar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimizle beraber çalışarak programlara katılmak isteyen öğrencilerimize bir nevi üniversite öğrencisi ve üniversite topluluğu olarak danışmanlık hizmeti sağlamaktır” dedi.

Tiyatro Topluluğu Başkanı Durdu Kaan Gürbüz ise topluluğa kaydolan üyelerinin daha iyi bir diksiyona sahip olması, ellerini kullanabilmeleri, diksiyonlarını geliştirmeleri ve temel oyunculuk eğitimi almaları için çalışacaklarını belirterek, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını söyledi.