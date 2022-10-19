Üniversite öğrencilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına entegrasyonu çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik kariyer fuarının gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu imzaladı. İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında TRB1 bölgesinde yer alan dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına entegrasyonu çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik kariyer fuarının gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Rektör Danışmanı ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ile Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim üyesi Zekeriyya Akdağ katıldı.