Üniversite öğrencilerine KADES anlatıldı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların bilinçli internet kullanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakültesi’nde eğitim gören 137 öğrenciye Siber Suçlarla Mücadele hakkında bilgilendirme yapılarak KADES uygulaması anlatıldı.

“Kadına El Kalkamaz” temasıyla bilgilendirmelerinde yapılarak el broşürlerinin de dağıtıldığı etkinliklerin devam edileceği bildirildi.