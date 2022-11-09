Üniversite öğrencileri kariyer fuarında sektör temsilcileri ile buluştu

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Üniversite öğrencilerini sektörel firmaların temsilcileriyle buluşturmak amacıyla TRB1 bölgesindeki iller Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de düzenlenmesi planlanan kariyer fuarlarının ilki Malatya İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Kariyer Fuarına, Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve fuara katılım sağlayan firma temsilcileri katıldı. Kariyer Fuarının açılış konuşmasını yapan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak ulusal kaynakları etkin ve verimli kullandıklarını söyledi. Yoğunlu, “Kalkınma Ajansları kuruldukları bölgelerde, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak hedefi doğrultusunda tüm paydaşları ile yakın işbirliği halinde çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürüyor” dedi. Kalkınma Ajansının kurulduğu günden bugüne kadar birçok pojeye imza attıklarını ifade eden Yoğunlu, “Bizler Fırat Kalkınma Ajansı olarak, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerimizde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kalkınma ajanslarımız kamu kaynağını ulusal kaynağımızı kullanıyor ve bizde 2010 yılından bugüne kadar bölgemize öncelikle özel sektörümüze yönelik, kamu kurumlarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum örgütlerimize yönelik 868 proje ile 940 milyon TL destek sağladık. Bu desteklenen projelerle bölgemizde 4 ilimizde yaklaşık 1. 4 milyar TL’lik de yatırımın gerçekleşmesini sağladık. Ajans olarak biz ulusal kaynaklarımızı en etkin en verimli şekilde kullanırken, dışardan kaynak getirmelere yönelik de çalışmalar yürüttük. Ajansımızın Avrupa Birliği Mali Desteği ile uygulamaya koyduğu TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonun Sağlanması için Teknik Destek Operasyonun da yerel düzeyde kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesine önemli katkılar sağlaması için bir aradayız” şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu içeren projede emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Hulusi Şahin ise üniversite öğrencilerinin, kariyer eğitim fırsatlarını değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından firma temsilcileri öğrencilere bilgilendirmede bulundu.