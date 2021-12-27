Üniversite öğrencileri atık topladı

Malatya İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık toplama etkinliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak, Atık Yönetim Komisyonu Orhan Sezgin Selçuk, Yeşil Kampüs Topluluğu, İzcilik Topluluğu, Bisiklet Topluluğu, Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu ile öğrenciler ve idari personeller katıldı. Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, yaptıkları etkinlikle ilgili verdiği bilgide, Endonezya Üniversitesi Green Metric Değerlendirme Kuruluşu’nun 2021 Yeşil Kampüs Dünya sıralamasında İnönü Üniversitesi’nin 310’uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, Yeşil Kampüs Projesi kapsamında “Sıfır Atık” çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve kampüste atık kutuları ile atık depolama merkezlerinin kurulduğunu ifade etti.