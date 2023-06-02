UNDP Heyetinden Malatya TSO ziyareti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek depremin ekonomik etkileri, toparlanma sürecindeki ihtiyaçlar ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan’ın yer aldığı heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi. UNDP’nin deprem bölgesine yönelik çalışmaları üzerine istişarelerde bulunulan toplantıda, özellikle ekonomik hayat, istihdam ve sosyal konularda yaşanan sorunlar ile bu konuda destek olunabilecek alanlar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Meclis Başkanı Hakan Er, “Büyük yıkım oluşturan afet, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, bölge nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasının yerinden olmasına yol açtı. Afet sonrası süreçte UNDP’nin bölgemizde önemli sorumluluklar alarak yardım ve destek faaliyetleri yürütüyor. Kurumlar ve yerel STK’larla koordine olan örgüt, sosyal hizmetler, ailelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, istihdam ile kültürel miras eserlerinin korunması konusunda destekler sağlıyor. UNDP’nin depremin akabinde 1,5 milyon doları aşkın değerde ekipman ve malzeme sağladığını ve yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir bütçeyi hazır beklettiğini biliyoruz” dedi.

Afet sonrası hızla koordine olarak verilen bu destekleri sağlayabilmenin önemine de değinen Er, “Bugünkü toplantımızda Malatya’mızın toparlanma sürecindeki ivedi ihtiyaçları ve bu alanlarda sunulabilecek destekler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu ziyaret vesilesiyle yardımları ve çabaları için Dragisic nezdinde tüm UNDP yöneticileri, destekçileri ve sahada görev alan ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.