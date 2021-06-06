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UMKE tatbikatta tam puan aldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Malatya’da tatbikat gerçekleştirip, tam puan aldı.

MALATYA 06.06.2021, 10:23
UMKE tatbikatta tam puan aldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Malatya’da tatbikat gerçekleştirip, tam puan aldı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2021 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planı kapsamında, Arapgir İlçesi fotokamp alanında UMKE Temel Eğitim Tatbikatı düzenlendi.

İl Acil Afet Durum Müdürlüğü personellerinin de destek verdiği UMKE Temel Eğitim Tatbikatı’na katılarak eğitimi tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini veren

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, başarılı geçen tatbikattan dolayı tebriklerini iletti. Bentli, İl Acil Afet Durum Müdürü Mustafa Türker ile UMKE sorumlusuna teşekkür belgelerini verdi.
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