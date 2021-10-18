Uluslararası terörü, bürokratlar ve akademisyenler anlatacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek terör konulu panelde, uluslararası terör, bürokratlar ve akademisyenler tarafından ele alınacak.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenecek olan 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” konulu panel, 21 Ekim tarihinde saat 10.00’da Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir’in başkanlığında düzenlenecek olan panele, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak panelist olarak katılacak.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun panele konuk olarak katılacak.

Uluslararası katılımla ve yüz yüze düzenlenecek olan kongre, 34 oturum ve 164 bildiri sunumu ile gerçekleştirilecek. Kongre, Türkiye’den 52 ayrı üniversite, yurtdışından 12 üniversiteden 204 akademisyenin katılımı ile düzenlenecek.

Sosyal program olarak 23 Ekim Cumartesi günü Arslantepe Höyüğü, Battalgazi Kervansaray, Lezzet Vadisi, Levent Vadisi ve Somuncu Baba Külliyesi gezisiyle program sona erecek.