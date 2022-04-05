Uluslararası Kısa Film Festivali’ne rekor başvuru

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Malatya İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’ne uluslararası kategoride 86 ülkeden toplam 876, ulusal kategoride ise 186 eser başvuruda bulundu. Festivale yapılan toplam başvuru sayısı 1062 oldu ve bu alanda festival tarihinde bir rekor kırıldı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından destek verilen ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 14’üncü İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular 31 Mart’ta tamamlandı. Festivale Ulusal Kategoride 186, Uluslararası Kategori’de ise 876 eser başvurdu. Toplam başvuru sayısı 1062 olurken, İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali tarihinde bu sayılarla başvuru sayısı açısından rekor kırılmış oldu. Festivale en çok başvuru 193 eserle İran’dan yapılırken İran’ı 89 eserle Hindistan, 55 eserle Amerika Birleşik Devletleri, 49 eserle Rusya takip etti.

Rekor başvuru ile ilgili bilgi veren Festival Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan “Bu seneki festivalimize bu kadar filmin gelmesi aslında bizi şaşırtmadı. Her sene çıtasını yükseltmeye çalışan ve samimi bir festival yapan ekip bu festivali bu günlere getirdi. Önümüzdeki yıllarda daha da çok çalışarak festivalimizi hak ettiği noktaya getireceğiz” dedi.