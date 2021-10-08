banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz

Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru yoğun

Malatya İnönü Üniversitesi İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenecek olan 13. Uluslararası Kısa Film Festivali hazırlıkları devam ediyor.

MALATYA 08.10.2021, 10:12
Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru yoğun

Malatya İnönü Üniversitesi İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenecek olan 13. Uluslararası Kısa Film Festivali hazırlıkları devam ediyor.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivalinde sona yaklaşıldı. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencisi ve Sinema Topluluğu Başkanı Anıl Aris, 26-28 Ekim tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenecek olan festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan 13’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında da atölyeler, çekilişler, konserler, açık hava gösterimleri gibi etkinliklerin yapılması planlanıyor.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1