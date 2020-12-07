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TVF Erkek 1. Lig B Grubu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor’a 3-0 yenildi.
MALATYA 07.12.2020, 14:29
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor’a 3-0 yenildi.Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan 9.hafta müsabakasında setleri 25-14, 25-21, 25-20 kazanan Mardin Yeni Kızıltepespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve yöneticiler ile birlikte müsabakayı protokolden takip etti.
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