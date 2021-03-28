TVF 1. Ligi

Türkiye Voleybol (TVF) 1. Lig Erkekler B Grubunda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 3-0 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımını konuk etti. Eyyüp Şahin ve Furkan Salduz isimli hakemlerin yönettiği Voleybol maçının setlerini konuk takım Hatay Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 25-19, 25-22 ve 25-18’lik skorlarla 3-0 aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak Hatay’a sevinçli olarak dönerken, ev sahibi Malatya Büyükşehir Belediyespor ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.