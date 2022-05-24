Türkü diyarı Arguvan 3.lük ödülü

Türkü diyarı olarak bilinen Malatya’nın Arguvan ilçesi öğrencileri, katıldıkları müzik yarışmasında 3.lük ödülünü kaptı.

Malatya il genelinde Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda canlı müzik yarışması düzenlendi. Müzik yarışmasına katılan 28 okul içerisinde Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi 3. oldu. Arguvan Türküsünü seslendiren Eren Türk ve müzik gurubunda yer alan Ziynete Duman ile Deniz Abbas Yıldırım, Arguvan’ı başarılı bir şekilde temsil etti. Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Ünal koordinatörlüğünde Ali Turgut danışmanlığında yarışmaya katılan öğrenciler 3. olarak Arguvan’ı gururlandırdı. Birbirinden güzel seslerin yarışmada yer aldığını belirten Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Ünal, yerel düzeyde başlayıp uluslararası nitelik kazanan ve Arguvan’a damgasını vurmuş türkülerin seslendirilmesinin katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlendiğini ifade etti. Ünal, “Türkü diyarı Arguvan’da öğrencilerin bu tür etkinliklere yönlendirilmesi ve öğrencilerin bu yöndeki yeteneklerinin farkına varmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin başarısı daim olsun” ifadelerini kullandı.