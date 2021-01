Türkmen dostu Başkan Güder’e teşekkür ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Rıza Ulutaş, Alperen Ocakları Malatya Şube Başkanı Yalçın Arıcak ile birlikte Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yönelik yapılan yardıma destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, BBP Malatya İl Başkanı Rıza Ulutaş, Alperen Ocakları Malatya Şube Başkanı Yalçın Arıcak ve Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Başkanı Gülşen Gür’ü makamında ağırladı. İl Başkanı Ulutaş ve Şube Başkanı Arıcak, Başkan Güder’in misafirperverliği ve Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yönelik Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın Türkiye geneli başlattığı yardım kampanyasına verdiği büyük destekten ötürü teşekkürlerini iletti. “Coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız, din kardeşlerimiz bir sıkıntı yaşıyorsa eğer bizler rahat olamayız, olmamalıyız” diyen Başkan Güder, “Dışarıda kanayan bir yara varsa sizin o yaraya karşı sorumluluğunuz vardır anlayışına sahip bir ümmetiz. Böyle bir ümmetin evladı olmaktan da iftihar ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Yardım ve paylaşmak bizim özümüzde var”

Yardım taleplerini geri çevirmeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e minnettar olduklarını vurgulayan Alperen Ocakları Malatya Şube Başkanı Yalçın Arıcak, “Türkmen kardeşlerimize yapılacak yardım için daha önce Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den talepte bulunmuştuk. Kendiside bizlerin bu isteğini geri çevirmedi. Ellerinden gelen tüm imkanlarla destek vereceğini belirtti. Genel başkanımız ve teşkilatımız adına çok teşekkür ederim. Almış olduğumuz yardımları da Alperen ocakları olarak Türkmen kardeşlerimize kendi elimizle götürdük. Yardım ve paylaşmak bizim özümüzde var. Bu zamana kadar Battalgazi Belediyemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız gönül köprüsünü yeniden inşa etmek adına güzel çalışmalar ortaya koydu. Biz biriz ve beraberiz. Varlığımız daim olsun. Türk milleti necip bir millettir. Bu millet geçmişi olan kadim bir gelenekten gelir” şeklinde konuştu.

"Osman başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Türkmen dağındaki kardeşlerimize el uzatmanın önemine değinen BBP Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Müslüman bir devlet olarak, Türkmen dağındaki kardeşlerimize el uzatmak gerçekten çok önemli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizler burada yaşamımızı nasıl rahat sürdürüyorsak, onlarında orada rahat olması bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

“Birlikteliğimizin temeli dört önemli unsura bağlı”

Gerçekleştirilen nazik ziyaretten ötürü mutluluğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Büyük Birlik Partisi derken, İslam ülküsüne ve davasına gönül vermiş şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu vatanını, milletini ve dinini seven bir insandı. Ülke olarak her zaman yardım severliği ile biliyoruz. Bu nazik ziyarette beni çok mutlu etti. Bizim medeniyetimizde komşunuzda bir problem varsa eğer, o sorun sizin de sorununuz. ‘Dışarıda kanayan bir yara varsa sizin o yaraya karşı sorumluluğunuz vardır’ anlayışına sahip bir ümmetiz. Böyle bir ümmetin evladı olmaktan da iftihar ediyorum. Cumhurbaşkanımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında her zaman kullandığı bir ifade var; ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet.’ Bu dört unsur her insanı bir arada tutacak önemli bir harçtır. Bunu çok iyi korumamız lazım. İç ve dış müdahalelere karşı bu dört unsur bizim birlikteliğimizi sağlıyor. En son yaşamış olduğumuz 15 Temmuz olayı buna en güzel örnektir” şeklinde konuştu.

“Türkmen kardeşlerimize destek olmak boynumuzun borcudur”

Türkmen kardeşlerimize destek olmak için her türlü imkanı seferber ettiklerine vurgu yapan Başkan Güder, "Hiç kimse normal koşullarda kendi vatanını ve kendi toprağını boş yere terk edip başka yere gitmek istemez. Bu anlayışla Suriye’den Türkiye’ye gelen insanların keyfi olarak ülkemize gelmediklerinin bilincindeyiz. Temennimiz Suriye’nin kendi toprak bütünlüğünü ve kendi bağımsızlığını sağlayarak, kendi halkının kendi kendini yönetebileceği bir devlet olmasıdır. Bu çalışmaların neticesinde Dünya’da barış, kardeşlik, huzur temenni ediyoruz. Bugün de bölgede gerçekten çok zor şartlar altında mücadele veren Türkmen kardeşlerimize destek olabilmek için ülkemiz olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz. Orada kış koşullarında bir evladınız, bir kardeşiniz çıplak ayakla dolaşıyorsa eğer bu sorun elbette bizimde sorunumuzdur. Onların sorunlarıyla dertlenip, onların mutlulukları mutlu oluyoruz. Bizler böyle bir ümmetiz. Kardeşlerimize destek olmak boynumuzun borcudur. Rabbim nasip ederse yarın kardeşlerimize sivil toplum kuruluşları koordinesinde 10 tır ihtiyaç malzemesi göndereceğiz. Ben inanıyorum ki, o insanlara uzatmış olduğumuz el, bize yakında geri dönecektir. Bizleri ziyaret eden misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.