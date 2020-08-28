Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemi vurgulandı
İNÜAFAM MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL SÖYLEMEZ, NİJERYA’DAKİ İNTERNET HABER PLATFORMU MUSLİM NEWS NİGERİA’NIN “ISLAM AND THE MEDİA” KONULU WEBİNARINA KONUŞMACI OLARAK KATILDI.
Malatya İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, Türkiye’nin uluslararası medya ve iletişim alanlarındaki potansiyelinin tüm İslam dünyasına destek verebilecek düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemini dile getirdi.
İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, Nijerya’daki internet haber platformu Muslim News Nigeria’nın “Islam and the Media” konulu webinarına konuşmacı olarak katıldı.
Muslim News Nigeria’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirilen programda, İslam dininin ve Müslümanların uluslararası kamuoyundaki temsili ile Nijerya özelinde Afrika’daki medya kuruluşlarının son durumu ele alındı. Medyadaki İslamofobi’nin nedenlerinin değerlendirildiği programda, ayrıca bu duruma yönelik çözümler tartışıldı.
İnternet ve sosyal medya platformlarıyla birlikte İslam dünyasının medyadaki görünürlük sorunun belirli ölçüde aşılabildiğini belirten İNÜAFAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, bu sebeple Müslüman dünyanın uluslararası kamuoyundaki Batı hegemonyasına karşı bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin TRT World ve TRT Arabic gibi televizyon kanallarıyla uluslararası kamuoyuna dönük yayın yapılabildiğini kaydeden Söylemez, ayrıca İnönü Üniversitesi’nin de yükseköğretim yönünden basın-yayın ve iletişim alanlarında yeterli imkanlara sahip olduğunu dile getirdi. Söylemez, Türkiye’nin uluslararası medya ve iletişim alanlarındaki potansiyelinin tüm İslam dünyasına destek verebilecek düzeyde olduğunu ve TRT Swahili ve TRT Hausa’nın en kısa sürede yayın hayatına başlaması gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.
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