Türkiye’de ilk kez “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” alan oda Malatya TSO oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye’de ilk kez “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” alan Ticaret ve Sanayi Odası oldu.

MTSO’da düzenlenen bir program ile TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teslim edildi. “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” alan ilk odanın Malatya TSO olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu güne, üyelerimizi merkeze alarak attığımız her adımda hep daha iyiye odaklandık. Odamızı belge odacılığından bilgi odacılığına taşımak için güçlü adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 96 yıllık tarihinde 6 bin 600 olan odamızın üye sayısını yaptığımız etkili çalışmalarla yüzde 50 arttırarak 99’uncu yılında 9 bin 600’e çıkardık. Üyelerimize daha hızlı hizmet vermek adına Web sitemizi “dijital oda” statüsüne kavuşturduk. Hizmet kalitemizin yükselmesi ve üyelerimizin işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için Odamızın hizmet katını baştan aşağı yeniledik. Daha modern bir yapıya kavuşturduk. TOBB akreditasyonunda 13 yıldır C kategorisinde olan odamızı, uluslararası bağımsız denetçilerin denetimi sonrası 1 yıl gibi kısa sürede B kategorisine yükselttik. Hedefimiz A sınıfına yükselmek. Bölgemizin en güçlü Odası konumunda olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın, TOBB Akreditasyonundaki A sınıfının hem üyelerimize hem de ilimize yakıştığını ve hak ettiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ilk üye dostu kuruluş belgesi alan odası olacağız”

“TSE Üye Dostu Kuruluş Belgesi” alan Türkiye’de ilk TSO olacaklarının da altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek adına TSE belgelerini önemsiyoruz. Bu çerçevede üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğu TSE tarafından tescil edilmiştir. Uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Odamız “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazandı. Türkiye’de ilk kez “Hizmet Yeterlilik Belgesi” alan TSO’nun Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu da belirtmek isterim. Bu da bizler için ayrı bir memnuniyet veriyor. Sadece bununla da kalmıyoruz. TSE’nin akredite belgeleri süreçlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni belgeler Odamıza takdim edilecek. Bugün ve sonrasında alacağımız tüm belgelerin üyelerimize ve odamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Üyelere verilen hizmet standartlara uygun”

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz da, “Malatya TSO’nun üyelerine verdiği hizmetin standartlara uygun olduğunun tespitleri sonrasında Hizmet Yeterlilik Belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Aslında Malatya TSO, Üye Dostu Kuruluş Belgesi almaya başvuruda bulundu. Bugünkü belge bu sürecin ilk adımıdır. Tüm süreç tamamlandığında Malatya TSO Türkiye’nin ilk “TSE Üye Dostu Kuruluş Belgesi” alan TSO’su olacak. Başta sayın başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Belge teslim programında MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Genel Sekreter Vekili İbrahim Gökhan ve Akreditasyon Sorumlusu Bahar Gür de yer aldı.