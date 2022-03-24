Türkiye Şampiyonu olarak döndüler

2021-2022 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan, 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Konya’da yapılan Dart Genç Kız Türkiye Şampiyonasında Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi sporcu öğrencileri başarılı döndü.

Türkiye Şampiyonasında alınan başarıdan dolayı, Okul Müdürü İsa Ünver, Beden Eğitimi Öğretmeni Gülüzar Özdoğan ve dereceye giren sporcular Zeynep Karaman, Hayrünnisa Arıkbuğa, Sıla Kaya, Nurcan Türkmen ile beraber Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında şampiyonada kazandıkları başarı ve sevinçlerini dile getiren Beden Eğitimi öğretmeni Gülüzar Özdoğan ‘’ Dart branşında Türkiye şampiyonu olmak bizleri çok mutlu etti. Tabi buralara gelmek kolay olmadı. Büyük bir fedakarlık ve emek var. Bu başarıların devamı gelecek inşallah. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan her zaman desteğini hissettiğimiz Sayın İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik edip, “Sporcularımızın Konya ilinde yapılan Dart Türkiye Şampiyonasında birçok sporcuyu eleyerek Türkiye Şampiyonası olmasından dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kayhan, Türkiye Şampiyonu olan sporculara çeşitli hediyeler verdi.