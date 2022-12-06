Türkiye Şampiyonu güreşçiye hediye

Türkiye Kulüpler Arası Güreş Ligi müsabakalarında 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Milli Sporcu Muammer Kılıç’a hediye verildi.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde aynı zamanda Spor Uzmanı olarak görev yapan Milli Güreşçi Muammer Kılıç’ı makamında Pütürge Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Bucak ile birlikte kabul eden Kaymakam Özgü Özen, Ankara’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Güreş Ligi müsabakalarında 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Kılıç’ı tebrik etti.

Kılıç’ı başarısından dolayı kutlayıp hediye veren Kaymakam Özen, başarılarının devamını diledi.