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Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu’nda Başkan Gürkan’a ziyaret

Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, Federasyon üyeleri ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, federasyon olarak yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan’a bilgiler verdi.

MALATYA 24.12.2020, 17:24
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Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu’nda Başkan Gürkan’a ziyaret

Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, Federasyon üyeleri ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, federasyon olarak yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan’a bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 21 Ocak 2020 tarihinde Bursa’da kurulan ve genel merkezi Bursa’da olan Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir, "Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu olarak internet medyalarına gelir getirecek projeler kapsamında İGP haber ajansı, İGP reklam ajansı ve TV’yi kurduk. Özellikle pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi medya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda ciddi şekilde bu süreçten etkilendiler. Bu süreçte işsiz arkadaşlarımız çoğaldı. Bununla ilgili devletimize de yardımcı olmak adına bu projemizi ürettik. Projemize nasip olursa Ocak 2021 yılı itibariyle başlıyoruz. Projemizle birlikte internet medyası hem gelir elde edecek hem de bulunduğu ilin gündemini ve konusunu Türkiye takip edecek. Dolayısıyla 81 ilde, Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olmak üzere toplamda 2 bin 500 internet medyası üyemizle bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da ziyaret ettik. Projemizin ülkemize ve medya sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, süreç içerisinde yazılı basından çok sosyal medya ve internet haberciliğinin çok daha izlendiğini, çok daha süratli bir şekilde vatandaşa ulaştığını ifade ederek, "Bu anlamda da internet medyacılığının önemli olduğunu görüyoruz. Genel değerlendirmemizi yaptığımızda özellikle internet medyasının, derneklerinin veya yöneticilerinin tarafsız, objektif haber anlayışını belirli kurallar ve disiplin içerisinde vatandaşlara ulaştırılması doğru bir hizmet sağlanması noktasında önemlidir. Her kurumun ve kuruluşun disiplin, iç yönergesi olduğu gibi internet medyasının da disiplin anlayışı ve kurallar manzumesi olduğunun kanaatindeyiz. Zaman içerisinde dernekleşme sürecinde kurumların görev ve sorumlulukları anlamında kamu görevi üstlendiklerinin bilinci içerisinde habercilik anlayışlarını yürüteceklerine inanıyorum. Özellikle internet medyacılığının haber anlamında süratli bir şekilde kamuoyuyla buluşması zaman zaman kontrolsüz haberlerin yayılmasını getirdiğini de görüyoruz. Özellikle Federasyonumuzun bu konuda internet medyasında bulunanların federasyona kayıt olması ve federasyonun kural ve kaidelerinin internet medyasındaki faaliyet gösteren kuruluşlara aktarılması ve bunlara uyulmasının denetlenmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Özellikle zaman zaman bazı internet medyasında çamur at izi kalsın anlayışı içerisinde hareket eden medya kuruluşları da var. Olayları objektif sunmak yerine yanlı ve taraflı şekilde zaman zaman karşılaştığımız hadiseler oluyor. Bununda internet medyacılığını ve genel anlamda medyayı aşağıya çektiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için ve güvenilirliğin artırılması noktasında kural ve kaidelere internet medyasında görev yapan sektör temsilcilerinin dikkatli olması, hassasiyet göstermesi, titiz davranmasını federasyonumuz aracılığıyla üyelerinizden temenni ediyorum. Netice itibariyle bir şeyin objektif olması, tarafsız olması, doğru haberleri doğru şekilde sunulması hem kalite ve niteliği artırdığı gibi kamuoyu nezdinde güvenilirliğini beraberinde artıracaktır. Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı ve üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
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