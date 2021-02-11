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Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor

Türkiye’nin Covid-19 salgını sürecini bugüne kadar başarıyla yönettiğini belirten Uzman Dr. Kenan Kalı, sağlık çalışanları ve yaşlı vatandaşlar kategorisinde başlatılan aşılama çalışmalarının da salgının sönümlendirilmesi yolunda çok önemli bir işlev üstleneceğini söyledi.

MALATYA 11.02.2021, 18:41
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Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor

Türkiye’nin Covid-19 salgını sürecini bugüne kadar başarıyla yönettiğini belirten Uzman Dr. Kenan Kalı, sağlık çalışanları ve yaşlı vatandaşlar kategorisinde başlatılan aşılama çalışmalarının da salgının sönümlendirilmesi yolunda çok önemli bir işlev üstleneceğini söyledi.

Malatya Gözde ve İzmir Özel Sağlık Hastaneleri Grup Başkanı Uzman Dr. Kenan Kalı, Er TV’de Hülya Kaya’nın konuğu oldu. Kalı, sağlık çalışanlarından sonra, 85-90 yaş sınırından başlayan aşılamanın 75 yaş sınırına kadar ilerlediğini hatırlatarak, Covid-19 sürecinde, en yoğun ölümlerin 75-85 yaş bandında yaşandığına dikkat çekti. 10 milyon vatandaşa aşı yapıldığında, ölüm oranlarında ciddi bir düşüş yaşanacağının öngörüldüğünü ifade eden Dr. Kenan Kalı, “Şu anda çok iyi bir noktaya geldik. 75 yaş üstü aşılanmaya başladı. En çok can kaybettiğimiz yaş da orası. Ben tahmin ediyorum ki on milyon bir aşılama yapıldığında ölüm oranında da bir o kadar düşüş yaşanacak. Yani COVID vakası azalmasa da can kaybının azalacağını düşünüyorum” dedi.

Aşı yaptırıp-yaptırmamak konusunda yaşanan tartışmalara ve kamuoyunda ortaya çıkan kuşkulara dair düşüncelerini açıklayan Dr. Kenan Kalı, “Bu dönemde bu aşıyı olmamak, yani aşı varken olmamak cesaret ister” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun; salgının başladığı günden bugüne takdir edilmesi gereken bir mücadele örneği ortaya koyduğunu kaydeden Dr. Kenan Kalı, “Ben bu sürecin yüzde yüz iyi yönetildiğine inanmıyorum ama yüzde doksan beş iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bu süreci özellikle ilk dönemlerde inanılmaz dikkatle izledik. Bir defa süreç yönetiminin Bilim Kurulu’na bırakılması bile bu işi çok ciddiye aldıklarını ve bilimsel yaklaştıklarını gösteriyor” dedi.

İlaç sektöründeki bilimsel araştırmaların kimi zaman hedeflenen sonuç yerine, fayda üretecek başka sonuçlar üretebildiğini söyleyen Kalı, Covid-19’u yok etmek amacıyla, tarihte hiç olmadığı kadar ilaç araştırmalarına yatırım yapıldığını, bu durumun sadece Covid-19 için değil, araştırmanın başında amaçlanmayan hastalıklar için de çare üretebilecek sonuçlar üretebileceğini de kaydetti.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde yüksek nitelikli Malatyalı hekimlerin olduğunu, bu hekimler arasında birçoğunun dünyanın her üniversitesi ya da hastanesinde ve çok yüksek ücretlerle çalışabileceğini, ancak Malatya sevgisi ile Malatya’da hizmet verdiğini belirten Dr. Kenan Kalı, bu alandaki en önemli örneğin, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz olduğunu ifade etti. Dr. Kalı, “İnönü Üniversitesi’nde dünyanın gıptayla baktığı hekimlerimiz var; bunların başında Sezai Yılmaz hocamız geliyor. Sezai abiye yüzlerce teklif gelmiştir. Kendisi teklifleri daha aşağı da daha yukarıda diye değerlendiren bir insan değil. O’nun bu konuya kapalı olduğunu biliyorum; tekliflere açık bir insan olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“2020 yılında Covid-19 dediğimiz bir virüsle karşı karşıya kaldık” diyen Kalı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yüz yıl sonra da farklı bir pandemi olacak; bu duruma alışmış olmamız lazım. Zor bir süreç ama bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım, daha dikkatli olmamız lazım. Geldiğimiz aşamayı değerlendirmek gerekirse, bunun çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. Hemen hemen, sürecin ortalarına geldiğimizi düşünüyoruz. Aşılama ile ilgili süreç hızlandı. Türkiye bu konuda iyi bir noktaya doğru gidiyor. İlk olarak sağlık çalışanları aşılandı bu çok önemli çünkü sağlık çalışanları hem bulaşma hem de bulaştırma noktasında. Bu anlamda sağlık çalışanlarının aşılanmış olması çok doğru bir yaklaşım oldu. Güzel şeylerden bir tanesi de şu; sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde yüzü aşılandı. Bu da şunu gösteriyor, Profesörler, hekimler, sağlık çalışanları da aşıya inanıyor. Bu da Türkiye’nin iyi bir anlayışta olduğunu gösteriyor.”

Türkiye’nin aşılamada iyi bir noktaya geldiğini kaydeden Kalı, “75 yaş üstü aşılanmaya başladı. En çok can kaybettiğimiz yaş da orası. Ben tahmin ediyorum ki on milyon bir aşılama yapıldığında ölüm oranında da bir o kadar düşüş yaşanacak. Yani COVID vakası azalmasa da can kaybının azalacağını öngörüyorum. Yani bir ay içinde o aşıların antikor oluşturmasıyla birlikte çok iyi sonuçlar alacağız ama bu bizi şu konu da gevşetmemeli, ölümler azaldı diye covid ortadan kalkmayacak çünkü yeni mutasyonlardan bahsediliyor. Buna hep beraber sabırla, dikkatlice izlememiz gerekiyor. Biz temiz olacağız, tedbirli olacağız gerisini Yaradan’a bırakacağız. Biz tedbirimizi alalım takdiri de Allah’a bırakalım. Bir ay gibi bir süreçte çok iyi sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum. Hastalık sayısında değil belki ama ölüm oranında düşüş olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Bilim Kurulu’nun bu süreci iyi takip etttiğini, çok akıllıca ve bilinçli bir şekilde gittiğini ifade eden Kalı, “Türkiye sağlık açısından ilk beşte olan bir ülke. Sağlıkta biz dünyanın akranlarımıza göre daha ilerisindeyiz. Ne yapıyoruz da, sağlıkta dünyanın ilerisine geçiyoruz? Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hiçbirinde çocukların en çalışkanları, en akıllılarını normalde doktor yapmazlar ama Anadolu kültüründe doktorluk mesleğine saygıdan dolayı hep doktorluğa özenmişizdir. Çocukluğumuzdan başlamışızdır. Sempatik bir meslektir çünkü hiçbir şeyi parayla ölçülemeyecek bir meslektir. Hem maddi olarak tatmin olur hem manevi olarak tatmin olur. O anlamda da biz en akıllı çocuklarımızı doktor yaptık. Bakın üniversite sınav sonuçlarına ilk yüz bine gireni biz doktor yaptık” dedi.

Kalı, grup olarak sağlık yatırımlarına devam ettiklerini de belirterek, “Gözde Grubu olarak, Malatya’da sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz Malatya ve çevre illere hizmet veriyor. Daha da güzel şeyler yaptırmak istiyorum Malatya’ya. Malatya’da, eğer bu sağlık turizmini başarabilirsek İzmir’de kurduğumuz hastane gibi bir hastaneyi Malatya’da kurmak istiyoruz” diye konuştu.
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