Turizmde tanıtım atağı

Malatya turizminin geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması amacıyla kurulan Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Malatya’nın tanıtımının bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulan, “Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu” ilk toplantısını yaptı. Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Cemal Noğay, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adına Meclis Başkanı Hasan Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, turizmle ilgili diğer ilgili ve yetkililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada, TGA’nın kuruluşu ve faaliyetlerinin Türk turizminin tanıtımı açısından önem taşıdığını belirterek, çalışmaların il bazında eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin, ilin stratejisinin ilin paydaşlarınca ortaya konulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Baruş, bu toplantıda temel konuların görüşülerek, tanıtımı üzerinde yoğunlaşacak konuların tespit edileceğini anlattı.

Katılımcılarla, kısa vadede tanıtımı yapılacak, mevcut turizm ürün ve unsurları, hazır ve mevcut turizm ürün ve unsurlar için hedef pazar ve kitle önerileri dile getirildi. Farklı gezi programı ve rota önerileri, ilin öne çıkan ilk 5 hikâyesi, il sınırlarında yapabilecek ilk 5 -10 deneyimler, ilde satın alınabilir kültürel ve doğal hatıra ürünler, yerel sosyal medya içerik üreticileri ile işbirliği çalışmalarına katkı ve isim önerileri ele alındı. Gezsen başlıklı sosyal medya hesaplarının yönetiminin profesyonel şekilde yapılmasını sağlayacak ekibin oluşturulması, basın ve Influencer ağırlama konseptleri üretimi, sosyal medya kurguları için öneriler, Go Türkiye’de ilinize ilişkin yer alan içeriklerin (fotoğraf, video ve metin) güncellenmesi, kısa vadeli sektörel işbirlikleri önerileri başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 81 ilde "İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması" amacına yönelik, sekretaryasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yürüttüğü "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" oluşturulması kapsamında, Malatya’da 21 Ekim 2021 tarihinde Valilik oluru ile Vali Aydın Baruş başkanlığında, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı(FKA), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şubesi, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD), Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD), Malatya Kültür Yaşam Derneği, Malatya Mövenpick Otel ve Maldia Turizm Seyahat Acentası’nın temsilcilerinin yer aldığı “Malatya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu” oluşturulmuştu.