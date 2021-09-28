Turizmcilere İspendere Şifalı içmeleri tanıtıldı

Diyarbakır ve Elazığ’dan gelen sağlık turizminin temsilcileri, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla 7 bin 500 yıllık doğa ve tarihi geçmişiyle öne çıkan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanlar ve sağlık turizmi açısından bölgede önemli bir yere sahip olan İspendere Şifalı İçmeleri gezdirildi.

Diyarbakır ve Elazığ’dan gelen sağlık turizminin temsilcileri, 27 Eylül Dünya Turizm Gününde Battalgazi’de bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programı ile 7 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu Hazinesi Battalgazi’yi yakından tanıma fırsatı bulan sağlık turizminin temsilcileri, sağlık turizmi açısından bölgeye hitap eden İspendere Şifalı İçmelerine hayran kaldı. Yerli ve yabancı misafirlerin konaklaması için Battalgazi Belediyesi tarafından İspendere Şifalı İçmelerinde inşa edilen Oteli de gezen misafirler, şifalı içme sularından içmeyi de ihmal etmedi. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine dahil edilen Arslantepe Höyüğü ve şifa arayanların tek adresi olan İspendere Şifalı İçmelerine turist getirmek için özel çalışmalar yapacaklarının altını çizen sağlık turizminin temsilcileri, Medeniyetlerin şekillendiği Battalgazi’ye hayranlıklarını gizleyemedi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’ında katıldığı bu anlamlı gezide misafirlere, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül eşlik etti.

Battalgazi’ye hayran kaldılar

Programa Elazığ’dan katılan Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizm Dernek Başkanı Murat Solmaz, “Elazığ’dan buraya gelirken İspendere Şifalı İçmeleri’nde termal tesisin yapıldığını söyledikleri zaman biraz gözümde canlandırdım ama burası düşündüğümden de güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis Battalgazi’de aktif durumda. Hem Malatya’ya hem de bölgeye çok ciddi hizmetler verebilecek bir kapasiteye sahip. Gerçekten hayran kaldık. Otel kısmına çok güzel. Burada sağlık turizmi çalıştayı yaparsak eğer, buranın tanıtımına önemli katkıda bulunacaktır. Battalgazi’nin her yerinden tarih fışkırıyor. Battalgazi’yi çok ama çok beğendim” dedi.

GAP Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fidanboy, “İspendere Şifalı içmelerini yıllar önce yani yapılmadan görme fırsatı bulmuştu. Suyun tadına bakmıştık ama bugün Battalgazi Belediyesi tarafından harika bir tesis kazandırılmış. Sizleri tebrik ediyorum. Burada tahminimin ötesinde bir hizmet anlayışı mevcut. Buranın tanıtımının yapılması halinde birçok yerli ve yabancı turisti konuk eder. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Çermik Gıran Park Termal otel işletmecisi Yunus Yıldız ise, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle gerçekten muazzam bir ilçe. Birçok tarihi mekanını gezdik. Son olarak İspendere Şifalı İçmelerini gezdik. Güzel bit tesis kazandırılmış. Suyu da kaliteli. Peyzaj alanları da güzel. Malatya’ya ve bölgeye hayırlı olsun. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in emeklerine sağlık. Buraya turist yönlendirme anlamında Battalgazi Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kültür Müdürü Şişman: “Battalgazi Belediyesi ile güzel işler başaracağız”

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, “ Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesinden sonra paydaşlarımızla birlikte neler yaparız bunun planlamasını yapıyoruz. Bugün de Battalgazi Belediyemizin ev sahipliğinde İspendere Şifalı İçmelerinde turizmci misafirlerimizi konuk ettik. İspendere İçme Şifaları sağlık turizmi açısından önemli bir şifa merkezi. Bölgede de öne çıkan bir yer. Kültür Müdürlüğü olarak bugüne kadar Battalgazi Belediyemizin birçok çalışmasında destek verdik, bundan sonraki süreçte de elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Battalgazimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Battalgazi Belediyemiz ile birlikte güzel işler yapacağız” diye konuştu.