Turizm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), TRB1 Bölgesi iller, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’ye yönelik turizm faaliyetlerini planladığı program çerçevesinde sürdürüyor.

FKA, bölge tanınırlığının ve turist sayısının artırılması ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik olarak turizmin her alanında planlı ve sonuç odaklı faaliyetleri paydaşlarıyla birlikte hayata geçirmeye devam ediyor. FKA tarafından yürütülen turizm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, TURSAB yetkilileri ve seyahat acenteleriyle yaptıkları istişareler neticesinde bölgenin turizm potansiyelinin artmasına yönelik olarak Fırat Turu Projesini başlattıklarını söyledi.

Yoğunlu, tur firmalarının projeye yoğun ilgi göstermelerinin kendilerini memnun ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Ajans olarak son yıllarda turizme ağırlık vermeye başladık. Bu kapsamda Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimimizi oluşturduk. Bölgemizin mevcut turizm potansiyelinin artmasına yönelik paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah bölgemizin hem turist sayısını hem de turizmden elde edilen geliri daha da arttırmış olacağız. Başlatmış olduğumuz Fırat Turu Projemizde bu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden bir tanesi. Firmalarımız gerçekten çok ilgi gösterdiler. Uygun gördüğümüz firmalar bölgemizi ziyaret etmeye başladılar. Başvurularımız devam ediyor. Tur firmalarının bölgemize ilgilerinin arttığını görüyoruz.”

“İlk trekking turu Malatya’ya geldi”

Tur firmalarının yoğun ilgi gösterdiği Fırat Turu Projesi kapsamında başvurusu uygun bulunan Düş Patikası Turizm Malatya’ya düzenlediği 5 günlük tur kapsamında Fırat Kalkınma Ajansını ziyaret ederek Genel Sekreter Dr. Abdulvahap Yoğunlu bir araya geldiler. Ziyarette konuşan Yoğunlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turistleri TRB1 Bölgesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Yoğunlu, doğa-kent entegre turizm rotaları oluşturulmasına yönelik Malatya ve Elazığ’ın trekking rotalarının ajansın çalışmalarıyla belirlendiğini hatırlatarak, “Bu gün de ajansımızın desteğiyle ilimize gelen ilk trekking turuna katılan misafirlerimizi ajansımızda ağırlıyoruz. Misafirlerimiz beş gün sürecek tur kapsamında Darende ilçemizde Tohma Kanyon’u, Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi; Akçadağ ilçemizde Levent Vadisi; Arapgir ilçemizde ise Kutanlı Peri Bacaları, Roma Köprüsü, Onar Köyü, Sülüklü Göl, Üzüm Bağları, Eskişehir Vadisi ve Kaya Arası Kanyo’nu gibi tarihi ve doğal güzellikleri gezecekler. Önümüzdeki süreçte benzer trekking turları Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimize de düzenlenecektir” şeklinde konuştu. Turistlerde Fırat Kalkınma Ajansının başlatmış olduğu Fırat Turu Projesi için Yoğunlu’ya teşekkür ettiler.

Malatya’ya geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren turistler, Malatya’nın doğası, tarihi, kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ettiler.